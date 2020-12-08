Число случаев коронавируса в России резко снизилось

В России на 2000 упало число заражений Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 8 декабря, 26 097 человек в России заразились коронавирусом, что на две тысячи меньше, чем днем ранее. Оно почти сравнялось с числом выздоровевших, сообщает российский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 26 097 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 19,5% — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — заявили в оперштабе. Умерли от вируса 562 человека. Из больниц выписаны — 24 938 человек.

Наибольшее число случаев заражения сохраняется в Москве, там найдено 5232 новых больных. Еще 3734 человека заразились в Санкт-Петербурге. Высокая заболеваемость сохраняется и в Московской области, там заболел 1341 человек.

В регионах УрФО также сохраняется прирост зараженных. Больше всего новых больных в Свердловской области (382 человека) и Пермском крае (309 человек). На третьем месте с небольшим отрывом Челябинская область, там прибавилось 300 больных. Четвертый по заболеваемости — ХМАО, там заразились 225 человек. В ЯНАО число больных увеличилось на 190. В Тюменской области стало больше на 160 зараженных. Еще более сотни (105) человек заболели в Курганской области.

За прошлые сутки в России было выявлено 28 142 заражения, напоминает RT. Для больных развернуты уже сотни тысяч коек, уточняет «Национальная служба новостей». В одном из регионов УрФО уже удалось затормозить распространение вируса.