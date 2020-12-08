В курганском районе раскрыли планы по сокращению чиновников

В Куртамышском районе на сокращении 12 чиновников сэкономят 3,5 млн рублей в год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском районе Курганской области при объединении всех сельсоветов в единый округ планируют сократить 12 ставок. За счет этого власти планируют сэкономить около 3,5 млн рублей в год. Соответствующий проект закона внесен в Курганскую областную думу.

«При создании администрации Куртамышского муниципального округа и ликвидации администраций муниципальных образований предполагается сокращение 12 штатных единиц, с годовой экономией в сумме 3,5 млн рублей», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте облдумы. Ожидается, что после преобразования в администрации Куртамышского округа будет 306 штатных единиц.

В администрации Куртамышского округа будет создан отдел по управлению сельскими территориями. Предполагаемая штатная численность этого подразделения составит 144,8 единиц (36,8 штатных единиц — начальник отдела и специалисты, 108 единиц — работники муниципальных пожарных постов).

Помимо этого, после преобразования Куртамышского района в округ будет ликвидировано 17 местных дум (районная дума, городская дума, 15 сельских дум). В них числится 156 депутатов, замещающих муниципальные должности на непостоянной основе. Вместо этого будет создана дума Куртамышского округа. Законопроект 9 декабря обсудят на заседании комитета облдумы по региональной политике.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что при создании Шатровского округа предполагается сокращение 30 штатных единиц. К настоящему времени в регионе сформированы Шумихинский и Макушинский округа. В конце ноября облдума одобрила создание Лебяжьевского округа. При этом в некоторых сельсоветах жители выступают против объединения в округа.