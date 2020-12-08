На строительстве важного объекта в Новом Уренгое погиб рабочий

Под бетонщиками провалился настил (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один рабочий погиб и еще один получил тяжелые травмы при строительстве многоуровневой развязки в Новом Уренгое (ЯНАО). Как сообщает окружное управление СКР, в настоящее время ведутся поиски ответственного за обеспечение безопасности и условий труда работников предприятия.

«При выполнении работ деревянный пол подмостей провалился, в результате чего двое бетонщиков АО «Мостострой-11» упали с высоты, получив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью у одного и смерть второго», — говорится в сообщении СКР. — Следствием устанавливается лицо из числа руководства организации, не обеспечившее безопасность и условия труда рабочих». В настоящее время известно, что мужчины очищали металлоконструкции от абразивного материла без использования средств индивидуальной защиты.

По данным следствия, инцидент, о котором идет речь, произошел еще 29 ноября на строительстве путепровода и транспортной развязки на пересечении железной дороги в районе ПМК-9. После проведения проверки уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть человека).

Редакция URA.RU обратилась за официальными комментариями к представителям АО «Мостострой-11». На момент публикации ответа не поступило.