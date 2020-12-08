В центре Гамалеи объяснили запрет на алкоголь после вакцинации

Алкоголь сильно снижает действие вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Алкоголь после вакцинации от коронавируса не запрещен. Однако воздержаться от его употребления на несколько дней после прививки все-таки стоит, объяснил URA.RU директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для „Спутника V“, но и для любой другой вакцины», — говорит Гинцбург.

Академик объяснил, что большое количество алкоголя может сильно ослабить иммунитет. В таком случае действие вакцины снизится или вообще сойдет на нет. Также вакцинированным примерно двое суток не стоит пить лекарства, подавляющие иммунитет.

«Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение 3-х дней после каждого укола», — заключил Гинцбург.

8 декабря стало известно о предварительных итогах испытаний вакцины в виде йогурта. Иммунный ответ у организма появляется.