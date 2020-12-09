Генпрокурор РФ Игорь Краснов объявил строгий выговор прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, копия документа есть в распоряжении URA.RU. Руководитель регионального ведомства наказан за слабое использование системы правовой статистики (ГАС ПС).
«В Свердловской области в ходе исполнения поручения Генеральной прокуратуры РФ от 07.07.2020 выявлено более 70 тыс. фактов непредоставления статистических карточек и отсутствие регистрации более 20 тыс. сообщений о преступлениях. <…> Охлопковым С. А. не обеспечен надлежащий контроль за достоверностью и своевременностью предоставления статистической информации в систему. <> Допущены серьезные просчеты в организации деятельности подчиненных работников по обеспечению полноты и качества первичной информации, предоставляемой в ГАС ПС», — отмечается в приказе, подписанном генпрокурором Игорем Красновым.
Официальный представитель свердловской прокуратуры не подтвердил и не опроверг подлинность документа. Как следует из приказа, аналогичные нарушения допустил прокурор Новосибирской области Яков Хорошев. Решение о санкции для чиновника не принято, так как на момент выхода указа он находился на больничном.
URA.RU сообщало, что прокурор Сергей Охлопков ранее нашел признаки «коррупциогенных факторов» в указе губернатора Евгения Куйвашева о необходимости установить защитные экраны в такси для предотвращения распространения коронавируса. Вскоре глава региона изменил документ, указав, что мера носит рекомендательный характер.
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