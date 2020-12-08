Места на свердловских выборах-2021 почти закончились

Предвыборные рейтинги депутатам раздает вице-губернатор Сергей Бидонько Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Свердловской области на две трети сверстаны списки кандидатов в депутаты Госдумы и регионального заксобрания. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий структурам областной власти.

«Списки сверстаны на две трети и по Госдуме, и по заксобранию. Закончены предварительные замеры рейтингов. Но это по одномандатникам», — сообщил собеседник агентства. Другой источник в структурах областной власти поделился, что таблицы с рейтингами раздал семерым госдумским единороссам «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько.

Кто из политиков стал лидером, а кто аутсайдером, источники не сообщают. Они прогнозируют, что окончательная ясность в вопросах, кого поддержат власти региона и как будет выглядеть окончательная редакция списков кандидатов, решится в течение месяца. В департаменте информполитики региона не стали комментировать данную информацию.

Между тем, в администрации президента намерены взять выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года, под жесткий контроль. Это делается в целях, чтобы «Единая Россия» набрала конституционное большинство в парламенте. До 15 декабря должны быть готовы аналитички с оценкой стартовых условий в одномандатных округах, а к 30 декабря сформировать предвыборные штабы. До 30 января поручено провести стартовую социологию, а еще через 10 дней — разработать планы избирательных кампаний.

Обновлено в 14.24: «Органы власти регулярно проводят социологические исследования при возникновении такой необходимости по самым разным темам. Вице-губернатор Сергей Бидонько как руководитель проектного офиса по достижению показателей уровня доверия к власти такую работу курирует. Говорить о предвыборном характере такой социологии было бы преувеличением», — прокомментировали информацию в департаменте информполитики.