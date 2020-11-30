30 ноября 2020

Кремль берет под жесткий контроль выборы в Госдуму

Новая установка: единороссам запретят скрывать партийную принадлежность

© Служба новостей «URA.RU»
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В АП будут внимательно следить за кампаниями одномандатников Фото: Антон_Белицкий © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Администрация президента (АП) и руководство «Единой России» берут под жесткий контроль избирательные кампании кандидатов, прошедших все согласования для выдвижения на новый срок. Депутаты из этого пула получили методички с подробным таймингом выборов. Как сообщают источники URA.RU, в числе новых установок: запрет депутатам-одномандатникам скрывать свою партийную принадлежность, теперь им придется делиться своим рейтингом с партией.

Тайминг (как его называют в Центральном исполкоме ЕР) или технологическую карту (в терминологии АП) кампании получил 71 действующий депутат Госдумы. Эти политики прошли согласования на всех трех уровнях: в ЕР, АП и у губернаторов. Они будут баллотироваться в Госдуму в одномандатных округах. В их число, по данным URA.RU, вошли Владимир Бурматов (Челябинская область), Антон Шипулин (Свердловская область), Иван Квитка (Тюменская область) и другие единороссы.

Совещание с представителями партий УрФО в полпредстве. Екатеринбург
Кандидатуры Владимира Бурматова (на переднем плане) и Ивана Квитки (слева) прошли все необходимые согласования
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«До 15 декабря предстоит подготовить аналитички с оценкой стартовых условий в одномандатных округах. К этой же дате надо сформировать рабочие группы по выборам, которые трансформируется в штабы к 30 декабря. До 30 января поручено провести стартовую социологию. До 10 февраля необходимо разработать и согласовать стратегию избирательной кампании в округе. 1 марта закончится подготовка и начнутся праймериз. До 15 мая будет реализация кампании в рамках внутрипартийного голосования. В июле будет зарегистрирован список кандидатов, в августе — последняя социология, формирование корпуса наблюдателей», — рассказал собеседник.

По словам одного из депутатов, получивших такие указания, на прошлых выборах не было жесткого тайминга и контроля.

«Ни одни выборы не проводятся без тайминга кампании. Но в 2016 году у кандидатов не было таких подробных «дорожных карт».

Они были только у федеральных избирательных штабов в АП и ЕР. Эта технологическая карта спускалась в регионы. Однако кандидаты сами определяли большую часть кампании», — сказал собеседник.

Эту же информацию URA.RU подтвердили еще несколько депутатов, избиравшихся в 2016 году. Один из них отметил, что управление по внутренней политике (УВП) администрации президента контролирует кампанию по своей вертикали — через администрации губернаторов. А Центральный исполком ЕР — через региональные отделения партии. «И УВП, ЕР имеют свои вертикали, они дополняют друг друга. Через эти вертикали мы взаимодействуем параллельно и с УВП, и с ЕР», — подчеркнул источник.

Инсайдер в руководстве ЕР объяснил, что задача жесткой централизации кампании в том, чтобы рейтинг партии повышали не только популярные губернаторы, которые возглавят партийные списки на выборах, но и электорально ресурсные одномандатники. Это поможет решить задачу — получить конституционное большинство (больше 301 мандата) в Госдуме нового созыва. «Те кандидаты, которые прошли согласование, это одномандатники, чьи рейтинги в их округах выше партийных.

Им запрещено прятать партийную принадлежность. Через них ЕР будет централизованно доносить до избирателей свои месседжи во время выборов. Эти кандидаты должны работать не только на себя, но и активно — на рейтинг партии», — поделился единоросс.

Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут
Популярные кандидаты-одномандатники будут работать на рейтинг партии
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

URA.RU направило запрос о комментарии в пресс-службу ЕР. На момент выхода публикации ответ не пришел.

Депутат, который в числе согласованных кандидатов на выборы-2021 участвовал в недавней закрытой встрече с руководством АП и ЕР, подтверждает это. «До нас довели, что будет „сшивка“ кампании одномандатников и партии. И содержательная и временная. Поэтому все получили единый тайминг, чтобы синхронизировать всю кампанию. Дескать, раз нам дали гарантии выдвижения, то и мы не должны ноги свешивать и расслабляться. Наоборот, нам нужно будет тащить партию. Потому что на сегодня у всех согласованных кандидатов рейтинг выше, чем у партии», — заверил он.

Президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов называет это решение ЕР технологическим. «Единые сроки движения избирательной кампании прибавляют голоса на выборах. Сама идея совмещения усилий — это всегда заметно для избирателя. Меня удивляет, почему раньше мало внимания уделялось этому. Это технологически выверенное решение партии», — заявляет специалист.

Член Высшего совета ЕР, руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов не согласен с коллегой. «„Сшивка“ кампаний партии и самого кандидата-одномандатника осуществлялась всегда, порядок и время наиболее значимых решений федерального штаба кампании и штабов кандидатов синхронизировались. Естественно, подобные решения принимаются и в парламентской кампании 2021 года», — говорит собеседник.

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Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков уточняет, что одномандатники смогут повысить рейтинг ЕР, только если партия изменит принцип подбора кандидатов. «Пользуясь высоким рейтингом и поддержкой президента, ЕР зачастую выдвигала не всегда электорально привлекательных кандидатов. Учитывая нынешнее непростое положение [партии], она может решить амбициозную задачу, если внимательно будет подходить к выбору кандидатов. Электорально привлекательные кандидаты могут поднять реноме ЕР, поскольку используют партийные цвета, бренд, а в риторике опираются на программу партии», — резюмирует эксперт.

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