Курганские власти рассказали, какую выплату получат пенсионеры

Разовые выплаты получат 6000 пенсионеров региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионеры Курганской области с минимальным доходом получат по 5000 рублей до конца года. Об этом URA.RU 9 декабря рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Губернаторские выплаты курганцы получат до 25 декабря», — сообщили в пресс-службе. Сумма выплат составит 5000 рублей.

В пресс-службе отметили, что правительство региона и муниципальные образования выделят деньги для пенсионеров с минимальным достатком по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Выплаты будут сделаны за счет экономии средств на содержание административного аппарата», — добавили в правительстве. Аналогичную сумму получат сотрудники муниципальных и государственных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ. Выплаты начнутся на этой неделе.

Губернатор Вадим Шумков 8 декабря заявили о разовой выплате для 6000 пенсионеров региона. Тогда он добавил, что на повышение доходов бюджетников будет выделено более 300 млн рублей.