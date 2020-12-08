08 декабря 2020

Курганские власти рассказали, какую выплату получат пенсионеры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме АЗС. Курган, банкомат, банкноты, деньги, внести наличные
Разовые выплаты получат 6000 пенсионеров региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионеры Курганской области с минимальным доходом получат по 5000 рублей до конца года. Об этом URA.RU 9 декабря рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Губернаторские выплаты курганцы получат до 25 декабря», — сообщили в пресс-службе. Сумма выплат составит 5000 рублей.

В пресс-службе отметили, что правительство региона и муниципальные образования выделят деньги для пенсионеров с минимальным достатком по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Выплаты будут сделаны за счет экономии средств на содержание административного аппарата», — добавили в правительстве. Аналогичную сумму получат сотрудники муниципальных и государственных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ. Выплаты начнутся на этой неделе.

Губернатор Вадим Шумков 8 декабря заявили о разовой выплате для 6000 пенсионеров региона. Тогда он добавил, что на повышение доходов бюджетников будет выделено более 300 млн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...