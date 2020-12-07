Бедные пенсионеры Курганской области получат выплаты

Разовые выплаты получат 6000 курганских пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 6000 пенсионеров с минимальном достатком получат разовые выплаты. Об этом сообщил 8 декабря губернатор региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU.

«Будет разовая выплата. В том числе за счет правительства Курганской области, за счет смет на содержание решили сделать выплаты 6000 пенсионеров, которые получают минимальную пенсию. Это люди старше 65 лет», — рассказал губернатор. Об инициативе по повышению благосостояния населения глава региона заявил на заводе «Курганстальмост» после вручения правительственных наград строителям Крымского моста.

По словам Шумкова, на повышение доходов бюджетников региона будет выделено более 300 млн рублей. Из этой суммы пенсионеры получат разовые выплаты. «В следующем году хотел бы от разовых акций переходить к устойчивой работе с привлечением профсоюзов и общественной палаты, объединения работодателей. Договариваться по всем группам зарплат, по всем работникам», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2021 году прожиточный минимум пенсионеров Курганской области составит 8765 рублей. По сравнению с 2020 годом он вырастет на 15 рублей.