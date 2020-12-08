Власти ЯНАО ужесточили карантин к Новому году

Новогодние утренники в детских садах и школах ЯНАО пройдут в условиях строгих ограничений. В частности, из-за пандемии коронавируса на праздники не пустят родителей. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов, подписавший соответствующий документ.
Глава региона запретил проводить утренники с участием более 30 человек в одном помещении. Мероприятия можно устраивать в актовых и спортивных залах, но там должен находиться только один класс или группа. Все участники обязательно должны носить маски. Утренники проходят «без присутствия родителей и других приглашенных гостей», говорится в постановлении Артюхова.
Эти ограничения не отменяют приход Деда Мороза к ямальским детям, пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Волшебный персонаж, подчиняясь правилам Роспотребнадзора, также должен быть в маске», — рассказали в окружной администрации.
Общий карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать как минимум до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности. запрещены массовые развлекательные мероприятия, обязательно ношение масок, соблюдение дистанции.
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