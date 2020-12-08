08 декабря 2020
07 декабря 2020

Власти ЯНАО ужесточили карантин к Новому году

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Подготовка к Рождеству Христову в Ново-Тихвинском женском монастыре. Екатеринбург, снеговик, новогодние украшения, рождество, новый год, новогодние подарки, новогодние игрушки
Детские утренники на Ямале пройдут со строгими ограничениями Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новогодние утренники в детских садах и школах ЯНАО пройдут в условиях строгих ограничений. В частности, из-за пандемии коронавируса на праздники не пустят родителей. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов, подписавший соответствующий документ.

Глава региона запретил проводить утренники с участием более 30 человек в одном помещении. Мероприятия можно устраивать в актовых и спортивных залах, но там должен находиться только один класс или группа. Все участники обязательно должны носить маски. Утренники проходят «без присутствия родителей и других приглашенных гостей», говорится в постановлении Артюхова.

Эти ограничения не отменяют приход Деда Мороза к ямальским детям, пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Волшебный персонаж, подчиняясь правилам Роспотребнадзора, также должен быть в маске», — рассказали в окружной администрации.

Общий карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать как минимум до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности. запрещены массовые развлекательные мероприятия, обязательно ношение масок, соблюдение дистанции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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