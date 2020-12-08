Глава ХМАО рассказала, каково быть женщиной-губернатором

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела итоговую пресс-конференцию Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что женщина-губернатор должна уважительно относиться ко всем людям. Так она ответила на вопрос от журналистки из Замбии во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В своей работе я руководствуюсь тем, что необходимо владеть своей профессией и с уважением относиться ко всем людям. Прежде всего к мужчинам, особенно если они входят в состав твоей команды», — ответила глава округа. Комарова также рассказала, какие программы Югорского госуниверситета предлагаются для иностранных студентов и пригласила иностранную журналистку посетить Югру на следующий юбилей округа.

Ранее URA.RU писало, что во время этой же пресс-конференции Комарова объяснила задержку с формированием правительства. Окончательный состав окружного правительства будет назначен до 13 декабря.