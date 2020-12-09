Психологи: как встретить Новый год в пандемию без уныния и грусти

В новогодние праздники нужно впустить в жизнь новые впечатления, говорят психологи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Чтобы провести новогодние праздники весело, несмотря на пандемию коронавируса и кризис, нужно самим создавать веселую атмосферу. Также важно не проводить выходные у телевизора, а менять обстановку вокруг себя, испытывая новые эмоции. Об URA.RU рассказали психолог, писатель Наталья Толстая и психолог, психиатр Алексей Магалиф.

«Атмосферу праздника мы создаем себе сами, важно об этом не забывать. Не ленимся, развешиваем дома игрушки, гирлянды. Вырезав снежинки для окон, мы поднимем настроение не только себе, но и прохожим. Нельзя забывать и о музыке — она важная часть новогодней атмосферы, а не голоса с федеральных каналов. И, конечно, вкусная еда», — рассказала URA.RU Толстая.

Украшать нужно не только дом, но и себя, подчеркнула психолог. «Встречать Новый год дома — не значит встречать его в пижаме. Помыться, побриться, нарядиться, сделать укладку — все как положено. Не помешает за пару недель сесть на диету — в новогоднюю ночь вас порадует ваша стройность», — добавила писатель.

Однако проводить дома все праздники нельзя, считает психолог Магалиф. Эксперт говорит, что за выходные нужно успеть сменить обстановку и получить много новых эмоций. «Отойдите от привычного образа жизни. Переключите сознание. Но не алкоголем, а новыми впечатлениями», — советует Магалиф. План на длинные выходные надо продумать заранее, подчеркнул эксперт. «Нельзя заниматься импровизацией — это всегда приводит к тому, что выходные проходят перед телевизором. Нужно заранее составить план: куда съездить, с кем встретиться, как привнести в свою жизни что-то новое», — заключил эксперт.