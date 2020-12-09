Губернатор изменил планы на юбилей ЯНАО из-за коронавируса

Дмитрий Артюхов поздравит ямальцев с 90-летием региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично поздравит ямальцев с 90-летием округа, однако из-за пандемии коронавируса формат церемонии будет скорректирован. Об этом URA.RU сообщили в ямальском правительстве. В праздничном графике главы региона на сегодня, 10 декабря, значатся три важных мероприятия.

В честь юбилея ЯНАО Артюхов в торжественной обстановке наградит заслуженных жителей региона. «Губернатор вручит награды, причем награждений будет несколько — чтобы соблюсти эпидемиологические требования. Еще одна церемония пройдет 11 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства. Также в день рождения Ямала губернатор пообщается с журналистами на большой пресс-конференции.

Отдельно Артюхов поздравит главу ХМАО Наталью Комарову — в этот день соседнему региону тоже исполняется 90 лет. По информации источников URA.RU, оба округа посетит полпред президента в УрФО Владимир Якушев. 10 декабря он прилетит в Ханты-Мансийск, а на следующий день будет работать в Салехарде.

Торжества по случаю юбилея ЯНАО пройдут с учетом пандемии коронавируса. Многие мероприятия были переведены в онлайн-формат, отмены избежали крупнейшие концерты и ярмарки. Властям пришлось отказаться от приезда в округ ветеранов и высокопоставленных гостей. Например, прошлый юбилей в 2015 году посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ЯНАО празднует день рождения 10 декабря. В этот день в 1930 году в составе Уральской области был образован Ямальский национальный округ с центром в селе Обдорск. Позднее регион получил свое современное название, а в 1991 году принял декларацию о суверенитете и стал субъектом в составе Российской Федерации.