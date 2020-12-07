Якушев готовит первую поездку к губернатору региона УрФО

Полпред Якушев посетит на неделе ХМАО-Югру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернаторы ХМАО и ЯНАО направили приглашения полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву принять участие в торжествах, посвященных 90-летию округов, сообщили URA.RU источники в правительствах регионов. Чиновник намерен посетить мероприятие в Ханты-Мансийске.

«В условиях пандемии любые поездки минимизированы, но юбилейные мероприятия такого уровня — важный повод, который предусматривает визит полпреда», — утверждает источник агентства.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО подтвердили, что ожидают визит полпреда, но детали программы попросили уточнить в полпредстве. «Пригласить полпреда мы должны были, это само собой разумеется, а ехать или не ехать — будет решать сам Якушев», — сообщил источник агентства, близкий к окружным властным структурам. URA.RU направило запрос в аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Юбилеи ХМАО и ЯНАО празднуют 10 декабря. Прообразы округов были основаны 1930 году как Остяко-Вогульский национальный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий национальный округ (ЯНАО). Владимир Якушев, назначенный на пост 9 ноября, до сих пор не совершал официальных поездок к губернаторам других регионов, но посещал Тюменскую область, когда туда прилетал Владимир Путин.