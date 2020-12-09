Опрос показал влияние Путина и актеров на вакцинацию от COVID-19

Часть россиян готовы довериться мнению Владимира Путина о вакцинации от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство россиян считают тяжелой ситуацию, сложившуюся из-за коронавируса в регионах. Чуть меньше половины готовы пройти вакцинацию, а часть из них признаются, что на их решение могут повлиять мнение президента России, патриарха и звезд. Такой вывод следует из проведенного 6—7 декабря исследовательской компанией НАРИ опроса.

Исследование проводилось по телефону. В нем поучаствовали 2500 человек из семи регионов страны — Москвы, Владимирской, Свердловской и Курганской областей, Краснодарского и Приморского края, а также Республики Коми. «В среднем по всем опрошенным субъектам Федерации 55,7% респондентов оценили ситуацию в своем регионе как тяжелую или критическую (27,1% опрошенных — как критическую и еще 28,6% — как тяжелую). Наибольший процент оценок ситуации как критической — в Приморском крае (36,5%), Свердловской (34,1%) и Владимирской (32,2%) областях», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса.

Сторонников вакцинации в общем зачете оказалось 44,4%, противников — 42,9%. Каждый третий житель страны готов сделать прививку (33,3%), еще 11,4% — склоняются к этому; 29,7% точно не будут этого делать, а 13,2% склоняются к этому. При этом 5,9% опрошенных доверяют иностранной вакцине, еще 5,7% — и иностранной, и российской. Не доверяют ни одной из них 33,8% респондентов, а большинство участников опроса склонны доверять только российской (54,6%).

Почти столько же людей (54,2%) признались, что ничьи рекомендации не повлияют на их решение о вакцинации. 12,6% готовы учитывать мнение президента России, еще 14% — мнение близких и родственников, а 13,9% — доверятся лечащему врачу. Мнение патриарха важно для 5,1% респондентов, еще 0,3% готовы прислушаться к актерам и певцам.

В целом, по словам автора исследования Евгения Полковникова, порядка 40% опрошенных «ничего не боятся, считают коронавирус сезонным гриппом». 60% не верят в эффективность вакцины и не исключают, что последствия могут проявиться через несколько лет.