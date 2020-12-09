В ФАС сказали, на сколько в 2021 году вырастут тарифы на ЖКУ

В 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%. Об этом журналистам рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.
Повышение, по его словам, произойдет с 1 июля, в январе рост платы не предусмотрен. Правительство страны утверждает для каждого региона свой предельный индекс — то есть порог суммарного повышения платы за коммуналку. Это касается цен на отопление, газ, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.
«Размер индекса отличается в разных субъектах. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении правительства. Но в среднем около 4%», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Королева.
Накануне стало известно, что депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный обратился к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с предложением продлить в 2021 году мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Такая мера, по словам парламентария, была принята на фоне роста социальной напряженности и безработицы из-за пандемии коронавируса. Сейчас общее число безработных в РФ достигает 4,8 млн, причем угроза дальнейшего распространения COVID-19 сохраняется.
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