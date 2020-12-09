В России состоялся релиз самой ожидаемой RPG в мире киберпанка Cyberpunk 2077. Польская студия CD Projekt RED с полуночи открыла доступ к игре на консолях, а чуть позже и на ПК.
«Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за V, наёмника в поисках устройства, позволяющего обрести бессмертие», — приводит релиз игры портал Steampowered. Cyberpunk 2077 является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020» Майка Пондсмита. Сюжет игры строится вокруг событий в вымышленном городе, где происходят разборки между преступными группировками, а мирные жителистановятся их заложниками.
Релиз игры переносился несколько раз. Вначале он был назначен на 16 апреля 2020 года, позже геймерам сообщили о новой дате — 17 сентября. CD Projekt RED объясняла это необходимостью доработок, сообщает портал Сyber.sports.ru. При этом создатели подогревали к ней интерес во всем мире: под Cyberpunk 2077 были стилизованные автобусы и пицца, в том числе и реклама на цифровой панели на Таймс-сквер в Нью-Йорке, напоминает телеканал 360.
Какписало URA.RU, персонажей русской версии игры Cyberpunk 2077 озвучили российские знаменитости: ведущую Карину Ли озвучила блогер Настя Ивлеева, ее супруг Элджей подарил российский голос другой телезвезде Кевину Ли. Фиксер (контрабандист) Кирк Сойер заговорил голосом Поперечного, а говорящий пистолет Скиппи — Гудкова.
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