Ивлеева, Элджей и Поперечный озвучат персонажей Cyberpunk 2077

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, хакеры, геймеры, компьютерные пираты
Cyberpunk 2077 выйдет уже 10 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Озвучивать персонажей русской версии игры Cyberpunk 2077 будут российские знаменитости. В проекте участвуют блогер Настя Ивлеева, рэпер Элджей (Алексей Узенюк), комики Данила Поперечный и Александр Гудков.

«CD Projekt перед завтрашней премьерой Cyberpunk 2077 представила звездный актерский состав русской версии проекта», — пишет «Игромания». Релиз игры должен состоятся 10 декабря.

Ведущую Карину Ли будет озвучивать Ивлеева, ее супруг Элджей подарит российский голос другой телезвезде Кевину Ли. Фиксер (контрабандист) Кирк Сойер заговорит голосом Поперечного, а говорящий пистолет Скиппи — Гудкова.

Ранее стало известно, что в Cyberpunk 2077 вошел трек российского DJ Нины Кравец. Также сообщалось, что игра после релиза не будет поддерживать трассировку лучей на видеокартах AMD.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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