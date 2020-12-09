ФСБ нашла в машине россиянина золото на 7 млн рублей

В автомобиле жителя поселка Нижний Куранах (Якутия) обнаружили более трех килограммов рассыпного шлихового золота стоимостью более 7 миллионов рублей. Об этом сообщает ФСБ после обыска автомобиля.
«При обследовании транспортного средства марки TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов. Стоимость изъятого драгметалла составила более 7 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ФСБ России по Якутии РИА «Новости». Мужчина получил условный срок.
Ранее ФСБ задержали телеведущую Елену Дмитриеву за вымогательство 80 миллионов рублей, пишет портал «Дни.ру». Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, уточняет RT.
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