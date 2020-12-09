09 декабря 2020

ФСБ нашла в машине россиянина золото на 7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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При обыске машины обнаружили более трех килограммов золота Фото: Илья Московец © URA.RU

В автомобиле жителя поселка Нижний Куранах (Якутия) обнаружили более трех килограммов рассыпного шлихового золота стоимостью более 7 миллионов рублей. Об этом сообщает ФСБ после обыска автомобиля.

«При обследовании транспортного средства марки TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов. Стоимость изъятого драгметалла составила более 7 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ФСБ России по Якутии РИА «Новости». Мужчина получил условный срок.

Ранее ФСБ задержали телеведущую Елену Дмитриеву за вымогательство 80 миллионов рублей, пишет портал «Дни.ру». Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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