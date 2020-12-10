Жители УрФО назвали самые престижные сферы для работы

Жители Урала считают нефтегазовую отрасль наиболее престижной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Наиболее престижная сфера работы, по мнению жителей регионов УрФО, стала нефтегазовая отрасль. Наименее престижной считают сферу ЖКХ.

«Выше всего по статусу уральцы поставили работу в нефтегазовой отрасли: 51% выбрали этот вариант. Второй оказалась ИТ-отрасль: ее отметили 44% опрошенных. Закрывают тройку самых престижных отраслей для работы государственные организации — 30% выбрали этот вариант», — сообщили URA.RU в службе исследований портала hh.ru.

Однако есть разница лидеров среди мужчин и женщин. Так первые две строчки в глазах мужчин меняются местами. Третье же место, по мнению женщин, занимает не работа в госорганах, а работа в СМИ.

В тройку лидеров антирейтинга вошли ЖКХ, розничная торговля и сельское хозяйство. Наравне с сельским хозяйством люди выделяют также работу в сфере образования.

При этом, по данным рейтинга Forbes, наиболее высокие зарплаты в 2020 году получают руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний, пишет «Национальная служба новостей». Лучшим работодателем по версии журнала при этом стала крупнейшая IT-компания «Яндекс».