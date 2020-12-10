СМИ: российская вакцина от коронавируса подорожала в два раза

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Вакцина должна была стоить ниже иностранных аналогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» внезапно подорожала в 2 раза. По данным СМИ, стоимость одной дозы вакцины теперь составляет 2 200 рублей.

«Разработчик российской вакцины центр Гамалеи заключил контракт на производство 40 тысяч доз „Спутника“. Стоимость одной составила 2 200 рублей, или же 30 долларов», — сообщает Readovka. Уточняется, что исполнитель контракта неизвестен.

Редакция URA.RU отправила запрос в центр Гамалеи и в ФАС по поводу данного контракта. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что одна доза препарата будет стоить 15-20 долларов (не более 1 500 рублей), уточняет портал «Дни.ру». Производители изначально говорили, что вакцина будет стоить «значительно ниже» иностранных аналогов, стоимость которых составляет порядка 20 долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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