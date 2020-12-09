В Кургане резко поменяли цены на утилизацию опасных COVID-отходов

В Кургане сэкономят на утилизации опасных отходов COVID-госпиталя Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Цена на утилизацию опасных патологоанатомических отходов курганского ковидного госпиталя резко изменилась. Компании готовы весь год уничтожать их за 24 тысячи рублей, вместо заявленных больницей 134 тысяч рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Закупку разместила Курганская горбольница №2, где расположен инфекционный госпиталь. «Начальная максимальная цена контракта на оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов класса Б (патологоанатомические) составила 134 550 рублей за 3000 кг», — указано в сведениях процедуры.

Сразу две курганские компании подали заявки. Обе предложили цену почти в 6 раз ниже заявленной. «Новая экологическая компания» (победитель) готова утилизировать медотходы за 24 135 рублей, «Утили-сервис» за 24 808 рублей. Услуга должна предоставляться в течение всего 2021 года.

По открытым данным, компанию-победителя закупки ранее возглавлял тот же директор (Андрей Мальков), что и «Центр утилизации медицинских отходов» (ЦУМО), которую считают организатором нелегального крематория на улице Омской в Кургане. Подпольный крематорий был обнаружен в Кургане в начале октября 2019 года. Там якобы сжигали биологические отходы, в том числе части человеческих тел. В офисе ЦУМО прошли обыски, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.