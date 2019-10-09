В офис компании, которая организовала нелегальный крематорий в Кургане, пришли силовики

Причастных к нелегальной утилизации медотходов проверяют силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В офис компании, которая организовала нелегальный крематорий в Кургане, прошли выемки документов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«В настоящее время сотрудниками УЭБ и ПК УМВД в помещении организации, проводятся оперативно — розыскные мероприятия и выемка документов. Также определен круг лиц, подлежащих доставлению в СУ СКР для проведения следственных действий в рамках уголовного дела», — прокомментировали в ведомстве. По данным источников, речь идет о офисе «Центра утилизации медицинских отходов», который расположен на улице Бажова, 1. Также инсайдеры сообщили, что бенефициаром предприятия является бизнесмен Дмитрий Жидков. Он также является владельцем охранного агентства и курганского кафе «Ели-пели». Оперативно связаться с ним не удалось.

Скандал разгорелся после сообщения о том, что в заброшенном помещении на окраине Кургана сжигают фрагменты тел, привезенных из различных больниц области. После этого региональным следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, проверку начали другие контролирующие органы.