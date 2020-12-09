Тюменцам предлагают заказать Деда Мороза с антителами COVID-19

Деда Мороза с антителами коронавируса можно заказать за полторы тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменцам перед Новым годом предлагают заказать для детей поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, имеющих справки об отсутствии коронавируса. Соответствующее объявление было размещено на сервисе Avito. Стоимость услуги начинается от полутора тысяч рублей.

«Поздравление на Новый год для детей. Программа рассчитана на 20 минут. Красочные и опрятные актеры, адекватность и пунктуальность гарантируем, справки по ковиду есть, у актеров антитела. Будем рады подарить вашим детям праздник. Стоимость — от полутора до трех тысяч рублей», — указано в объявлении.

Один из представителей тюменского шоу-бизнеса предположил, что среди тюменцев услуги ковид-безопасных аниматоров будут пользоваться большим спросом. «Конечно, справка об антителах это не стопроцентная гарантия безопасности, но гораздо лучше, когда она вообще есть. Актеры адекватно подстраиваются под рынок и понимают, что сейчас людям важен не просто праздник, а безопасный праздник. Но за это некоторые из них могут потребовать дополнительную плату. Так что, стоимость поздравлений от Деда Мороза может немного вырасти», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Ранее агентство писало о том, что тюменский шоу-бизнес из-за карантина рискует остаться без денег. В среднем доходы аниматоров и ведущих мероприятий в регионе из-за пандемии упали на 30 — 40%.