Компания Sony купит стриминговый сайт для анимешников Crunchyroll

Crunchyroll пользуются больше 3 млн поклонников аниме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания Sony станет владельцем стримингового сайта для фанатов аниме Crunchyroll. Продать сервис согласилась компания AT&T. Теперь обладателем Crunchyroll станет Funimation, принадлежащая Sony Pictures Entertainment и Sony Music Entertainment. Сумма сделки составляет 1,175 млрд долларов.

«Мы гордимся тем, что привносим Crunchyroll в семью Sony. Funimation занимается этим уже более 25 лет, и мы надеемся и дальше использовать силу творчества и технологий для достижения успеха в этом быстрорастущем сегменте развлечений», — приведены в релизе Sony Pictures слова председателя и главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра.

Если сделку одобрят регуляторы, Sony будут принадлежать два самых популярных дистрибьютора аниме — Crunchyroll и Funimation, уточняет «Игромания». На данный момент Crunchyroll пользуются больше 3 млн подписчиков и 90 млн зарегистрированных пользователей в более чем 200 странах.

Ранее Sony выпустила подборку декабрьских игр. Геймерам предлагают новую игру Worms, а также шутер Rocket Arena и боевик Just Cause 4.