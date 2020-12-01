Sony выпустила подборку декабрьских игр. Среди них новая Worms

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Пользователи PlayStation получили новую игру Worms Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователям PlayStation стала доступна декабрьская подборка новых игр PS Plus. Геймерам предлагают новую игру Worms, а также шутер Rocket Arena и боевик Just Cause 4.

«В этом месяце подписчики получат королевскую битву Worms Rumble, соревновательный шутер Rocket Arena и боевик в открытом мире Just Cause 4», — пишет «Игромания». Все игры доступны как для PS5, так и для PS4. Активировать их можно до 4 января 2021 года.

Однако игра Worms Rumble отличается в зависимости от версии PlayStation, пишет издание. Одновременно с этим игра про червячков вышла и для PC — она доступна для скачивания в Steam.

Новая консоль PlayStation 5 начала продаваться в середине ноября, напоминает телеканал 360. Позднее японские аналитики сделали вывод, что новая приставка от Sony может стать последней из-за роста популярности облачных игровых сервисов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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