Онищенко обвинил губернаторов в беспомощности из-за пандемии

Геннадий Онищенко призвал спрашивать с глав регионов за ситуацию с COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В регионах, где растет заболеваемость коронавирусом, очевидна беспомощность губернаторов. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Пора начинать спрашивать, но не просто объявлением закрытия от Чукотки до Калининграда, а конкретным разбором роста заболеваемости в каждом регионе», — заявил РИА «Новости» Онищенко. Он отметил, что в отдельных случаях организационная беспомощность руководства регионов очевидна.

«Имеются большие „ножницы“ между тем, что провозглашено, и тем, что на самом деле реально реализуется. И, конечно же, попустительство со стороны региональных руководителей этих городов и тех органов, которые от имени государства этим занимаются», — сказал Онищенко. Депутат Госдумы призвал в каждом регионе выяснить, какой контингент болеет, как болеет, какие меры предпринимаются, как работают в очагах этих инфекций.

Ранее Онищенко заявил, что при строгом соблюдении ограничительных мер спад заболеваемости коронавирусом произойдет после новогодних праздников. В связи с этим он призвал ограничить массовые скопления людей и оставить из праздничных мероприятиях только новогодние салюты.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил, что коронавирус является природно-очаговой инфекцией, не только передающейся от человека к человеку, но и переносимой многими дикими и домашними животными. По этой причине невозможно полностью уничтожить вирус, пишет «Национальная служба новостей».