Губернатор ЯНАО объявил об изменениях в программе переселения

По словам Дмитрия Артюхова, документ уже находится у него на подписи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января 2021 года ямальцы, ожидающие переселения из ЯНАО по программе «Сотрудничество», смогут приобретать жилье не только в Тюменской области, но и в других регионах России. Как сообщил URA.RU губернатор Дмитрий Артюхов, соответствующий документ уже находится у него на подписи.

«Порядок начисления выплат на приобретение жилья будет тем же, — рассказал глава региона. — За основу будет браться среднероссийская стоимость». Губернатор пояснил, что этого, конечно, не хватит на покупку в Москве, но на хорошее, новое, капитальное жилье в других регионах — вполне.

По словам Дмитрия Артюхова, власти прислушались к просьбам ямальцев, которые неоднократно просили о такой возможности. Многих не устраивал вариант переезда именно в Тюмень, людям приходилось получать жилье, оформлять его, а затем перепродавать, чтобы вернуться в родной регион.

Ранее грядущие изменения в «Сотрудничество» анонсировал глава департамента жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев. По подсчетам властей, нововведением смогут воспользоваться порядка 200 ямальских семей.