Власти ЯНАО будут платить жителям за переезд в другой регион

Получить новую квартиру за пределами Ямала смогут около 200 семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала 2021 года в ЯНАО начнут выплачивать субсидии, позволяющие жителям аварийных домов покупать жилье в любом другом регионе. По подсчетам властей, предложением смогут воспользоваться порядка 200 семей. Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

«С 1 января у нас стартует новая программа переселения в другие регионы из аварийного жилого фонда. На эти цели предусмотрено 400 млн рублей», — пояснил Теряев. По его словам, ямальцы будут попадать в очередь на выплату в зависимости от даты подачи заявки. Стоимость квадратного метра будет рассчитываться исходя из данных Минстроя РФ. Сейчас это около 50 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее получить деньги на жилье в другом регионе могли не все жители «авариек». Такая возможность была лишь у ямальцев, которые стоят в очереди на федеральный государственный сертификат или по программе «Сотрудничество».

В начале сентября правительство ЯНАО договорилось с Фондом содействия реформированию ЖКХ о расселении аварийных домов. Планируется, что новым жильем обзаведутся 3 021 человек. Ранее источники URA.RU утверждали, что власти ЯНАО испытывают проблемы с расселением ветхого жилья.