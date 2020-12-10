В Кремле пообещали взять под контроль цены на продукты

Власти РФ будут регулировать цены на подорожавшие продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти РФ будут регулировать цены на отечественные продукты, которые сильно подорожали. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Власти РФ будут] не менять правила, а задавать новые правила с тем, чтобы опустить цены. Весьма оперативно», — рассказал Песков во время конференц-колла. По его словам, из-за роста цен кто-то получает дополнительную прибыль.

Песков рассказал, что россияне обращаются к Путину с вопросами о причинах роста цен. Кроме этого, президент РФ получает информацию о росте цен от профильных ведомств России.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в России опередили инфляцию. С конца декабря прошлого года сахар подорожал на 72,7%, подсолнечное масло — на 25,9%, яйца — на 4,9%.