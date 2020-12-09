Главный кандидат на отставку сохранил место в правительстве ХМАО

Юрий Южаков не первый раз оказывается под риском увольнения, но ему каждый раз удается сохранить свой пост Фото: Александр Рувинский

Вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который курирует в регионе спорт и культуру, сохранил свое место в новом составе правительства. О том, что он является главным кандидатом на отставку, говорили сразу несколько источников URA.RU.

«Несмотря на то, что несколько лет Южакова преследовали слухи об увольнении и он даже якобы несколько раз писал заявление, он остается — договорились. Ему предстоит решать проблемы, которые решить так и не удалось. Речь в том числе о коррупционных скандалах в спортивной отрасли», — объяснил URA.RU источник в региональном правительстве.

В правительство ХМАО Южаков пришел в октябре 2015 года, покинув должность судьи арбитража ХМАО. Начал он карьеру с того, что отвечал за инвестиционные проекты. В 2018 году он лишился текущих полномочий и был назначен вице-губернаторов, в зоно ответственности которого вошли культура и спорт (ранее эти направления были в работу у другого замгубернатора — Всеволода Кольцова).

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО ответили, что статус Южакова не менялся, а персональный состав правительства Югры будет оглашен в установленные законом сроки. Дозвониться до самого Южакова на момент публикации материала не удалось. Его телефон недоступен для звонков агентства.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вернула на прежнюю должность директора департамента физкультуры и спорта Сергея Артамонова. Чиновник был уволен несколько месяцев назад назад из-за большого количества скандалов в отрасли и отсутствие заметных достижений