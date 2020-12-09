В правительстве ХМАО новое назначение

Сергей Артамонов назначен на должность руководителя департамента физкультуры и спорта ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Уволенный экс-глава департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов возвращается на прежнюю должность. По словам источника URA.RU, губернатор ХМАО Наталья Комарова лично приняла решение о его назначении.

«Комарова так и не смогла выбрать подходящего кандидата на эту должность. Но такого никто не ожидал, видимо решила назначить уже опытного специалиста. Только непонятно, для чего тогда нужен был конкурс», — говорит инсайдер в окружном правительстве.

Артамонов работал в должности главы департамента спорта ХМАО с октября 2018 года, приехав в регион из Ижевска. Там он работал заместителем министра в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике. Официально в департаменте общественных и внешних связей ХМАО не подтверждают назначение Артамонова, но и не опровергают информация агентства. В окружное правительство был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что финалистами конкурса на должность директора депспорта стали нынешняя и. о. руководителя депспорта Софья Конух и глава администрации города Кирово-Чепецк Михаил Шинкарев.