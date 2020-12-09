Власти рассказали, как тюменцев будут прививать от коронавируса

Первыми вакцину от коронавируса получат медики, учителя и соцработники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области создано семь пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских. Большинство точек открыли в Тюмени.

«В Тюменскую область поступила первая партия вакцины Спутник V, для массовой вакцинации жителей региона. Первыми ее получат медики, педагоги и работники социальных служб. В регионе создано семь пунктов вакцинации — по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, и четыре в Тюмени», — рассказала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

По ее словам вакцину будут ставить участковые терапевты, которые ходят по больным коронавирусом, лечащимся амбулаторно. Перед тем, как получить прививку, тюменцы будут обследованы на наличие противопоказаний. Прививка пройдет в два этапа: вторая порция вакцины будет ставиться через 21 день после первой. После этого у привитых будут отслеживать появление антител.

Ранее URA.RU писало, что в регионе не хватило добровольцев для испытания вакцины «ЭпиВакКорона». Сейчас идет донабор желающих принять участие в исследовании.