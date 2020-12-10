Адвокат раскрыл, почему Путин ошибся, говоря о деле Сафронова

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Иван Павлов рассказал, что спецслужбы России могут навязывать мнение Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Президент России Владимир Путин сказал, что журналист Иван Сафронов обвиняется за работу в «Роскосмосе», потому что спецслужбы внушили эту мысль главе государства. Об этом URA.RU сообщил активист движения за развитие государственной открытости в России, адвокат Сафронова Иван Павлов.

«Президенту [пытаются] внушить, что Ивана обвиняют не за журналистскую деятельность, это раскачивает ФСБ», — рассказал Павлов. По его словам, Путин запутался в информации, которую доносили до него спецслужбы.

«Что-то надо делать с этой волной шпиономании, которая охватила Россию», — заключил Павлов. В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что работа Сафронова не была связана с государственной тайной.

На заседании совета по правам человека Путин рассказал, что Сафронов обвиняется в преступлениях, совершенных во время работы в «Роскосмосе». Однако официально он обвиняется в преступлениях 2017 года, когда еще не работал в госкорпорации. Ивана Сафронова задержали 7 июля. Вечером того же дня его поместили под стражу. Следствие считает, что в 2012 году он сотрудничал со спецслужбами Чехии и передавал им тайны государственной важности. В ноябре 2020 года суд продлил арест журналиста на 3 месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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