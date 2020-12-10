Власти ЯНАО усиливают департамент, отвечающий за имидж округа

Департамент внутренней политики ЯНАО обновляет личный состав. Ведомство ищет новых начальников отделов, консультантов и главных специалистов, которые войдут в кадровый резерв департамента. Это следует из документа о проведении конкурса, копия которого есть в распоряжении URA.RU.
«Департамент внутренней политики объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв», — говорится в документе. Департамент разыскивает чиновников на восемь ключевых позиций. Ведомству нужны руководители аналитического отдела управления региональной политики, отдела медиапланирования, отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления. Также идет поиск замначальника управления проектной работы.
Помимо этого, ведомство нуждается в главных специалистах. В частности, открыты позиции специалистов пресс-службы губернатора ЯНАО и отдела информационных проектов.
Согласно данным, опубликованным на сайте правительства ЯНАО, принимать заявки от претендентов будут до 23 декабря. Ожидается, что назначения новые чиновники получат не раньше января 2021 года.
В августе губернатор Дмитрий Артюхов реформировал свой PR-блок. В подчинение департаменту внутренней политики перешла пресс-служба правительства ЯНАО, которая полностью лишилась самостоятельности. Источники URA.RU сообщали, что таким образом Артюхов решил работать в одном медиапространстве со своими подчиненными.
Осенью департамент покинул глава управления проектной работы Максим Куренков, отвечавший за идеологию окружных властей. Его пост остается вакантным.
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