Власти РФ установили максимальную цену самых важных продуктов

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, растительное масло, супермаркет
Цену на подсолнечное масло рекомендуется не устанавливать выше 110 рублей за литр Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Власти РФ рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а цены на сахар — не выше 45 рублей за килограмм. Об этом сообщает источник, близкий к Минсельхозу РФ.

«Розничную цену на подсолнечное масло предлагается определить на уровне 110 рублей за литр, на сахар — 45 рублей за килограмм», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Это касается розничной покупки продуктов.

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что документы, устанавливающие цены на продукты питания, должны подготовить до 9 утра 14 декабря. Он считает, что россияне должны купить достаточное количество продуктов к Новому году, чтобы провести праздник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти РФ будут регулировать цены на продукты отечественного производства. Представитель Кремля подчеркнул, что решение будет принято оперативно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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