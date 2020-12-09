Ученики ХМАО возвращаются в школы, несмотря на рост больных COVID

В ХМАО на 20 тысяч уменьшилось количество школьников на дистанционном обучении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В ХМАО за десять дней количество школьников на дистанте снизилось почти в 1,5 раза. 30 ноября их было 68 тысяч 887, а сейчас 48 750. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Учеников с 6 по 11 классы, которых в соответствии с постановлением правительства находятся на дистанте 45 тысяч 750 (десять дней назад их было больше почти в 1,5 раза — 66 тысяч 377). Количество учащихся с 1 по 5 класс находящихся на карантине — 2369 человек, это 95 классов», — говорит Дренин.

Известно, что количество болеющих коронавирусом обучающихся увеличилось до 429, а болеющих сотрудников — снизилось до 249. Больше стало и тех, кто болеет ОРВИ, сейчас их 5 тысяч 835 (30 ноября было 5 тысяч 346). Всего в ХМАО примерно 227 тысяч школьников.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО удвоилось число школьников на дистанционном образовании. Здесь опубликованы данные за 30 ноября.