09 декабря 2020

Ученики ХМАО возвращаются в школы, несмотря на рост больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, шумков вадим, урок, парта, школа, школьники
В ХМАО на 20 тысяч уменьшилось количество школьников на дистанционном обучении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В ХМАО за десять дней количество школьников на дистанте снизилось почти в 1,5 раза. 30 ноября их было 68 тысяч 887, а сейчас 48 750. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Учеников с 6 по 11 классы, которых в соответствии с постановлением правительства находятся на дистанте 45 тысяч 750 (десять дней назад их было больше почти в 1,5 раза — 66 тысяч 377). Количество учащихся с 1 по 5 класс находящихся на карантине — 2369 человек, это 95 классов», — говорит Дренин.

Известно, что количество болеющих коронавирусом обучающихся увеличилось до 429, а болеющих сотрудников — снизилось до 249. Больше стало и тех, кто болеет ОРВИ, сейчас их 5 тысяч 835 (30 ноября было 5 тысяч 346). Всего в ХМАО примерно 227 тысяч школьников.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО удвоилось число школьников на дистанционном образовании. Здесь опубликованы данные за 30 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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