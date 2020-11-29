В ХМАО удвоилось число школьников на дистанционном образовании

Сейчас на дистанционном обучении находятся почти 70 тысяч детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В ХМАО за неделю удвоилось количество школьников, отправленных на дистанционное обучения из-за коронавируса. Неделю назад их было 1141, а сейчас — 2500. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Количество учащихся с 1 по 5 класс находящихся на карантине — 2500 человек, 99 классов. Учеников с 6 по 11 классы, которых в соответствии с постановлением правительства находятся на дистанте 66 тысяч 377 (неделей раньше их было меньше почти на 1,5 тысячи человек — ред.)», — добавил Дренин.

Больше всего классов, отправленных на дистанционное обучение, в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Известно также о 367 заболевших коронавирусом детях и 291 сотруднике школ. Больше и тех, кто болеет ОРВИ, в связи с чем классы также отправлены на карантин и переведены на дистанционное обучение (неделю назад было 19 классов на карантине по ОРВИ, а сейчас — 29 — прим. ред.) Всего в ХМАО порядка 227 тысяч школьников. Очный формат обучения сейчас сохраняется только для школьников с 1-го по 5-й класс, но если педагог или кто-то из учеников заболел коронавирусом, на дистант отправляются все.

Ранее URA.RU писало, что учителя ХМАО боятся возврата к дистанционному обучению. Многие учителя не смогли привыкнуть к новому формату работы. Кроме того, преподаватели считают, что дистанционная форма обучения так и не стала полноценной заменой очной.