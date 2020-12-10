Популярный курорт откроется для туристов до Нового года

Остров закрыт для иностранных туристов из-за пандемии (архивное фото) Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Остров Бали (Индонезия) могут открыть для иностранных туристов до Нового года или в начале января. Об этом сообщила Всемирная туристическая организация.

По словам главы азиатско-тихоокеанского департамента Всемирной туристической организации Гарри Хвана, индонезийский остров может начать принимать иностранцев в ближайшее время или в следующем году. «Не удивлюсь, если будет объявлено о снятии запрета на въезд до католического Рождества», — цитирует представителя организации сингапурское издание The Straits Times. При этом Хван обратил внимание на высокие требования и стандарты к соблюдению безопасности, которые применяются на острове.

Курорт в Индонезии закрыли в августе из-за пандемии коронавируса. Тогда предполагалось, что иностранные туристы не смогут попасть на остров Бали до конца 2020 года. Как заявил губернатор Бали Вайан Костер, правительство Бали не должно потерпеть неудачу, пытаясь восстановить туризм, поскольку это плохо скажется на имидже Индонезии.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что несколько европейских стран могут стать доступными для отдыха россиян только осенью 2021 года, пишет «Национальная служба новостей». По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, на сегодняшний день лидерами по выездному туризму являются Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Танзания. При этом многие страны готовы принимать туристов, и большинство стран вводят специальные протоколы открытия границ, уточняет RT.