Популярный у россиян курорт закрыли до конца года

Иностранные туристы не смогут попасть на остров Бали до конца 2020 года. Курорт в Индонезии закрыли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
«Правительство по-прежнему запрещает своим гражданам выезжать за границу по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с политикой мы также не можем открыть въезд для иностранных путешественников до конца 2020 года», — сообщает агентство
Россия приостановила международное сообщение и закрыла границы из-за пандемии коронавируса 27 марта. Частичное возобновление полетов началось 1 августа — тогда открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. С 1 сентября Россия может открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Также рассматривается возможность возобновления перелетов во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).
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