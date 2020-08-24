Популярный у россиян курорт закрыли до конца года

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Остров Бали закрыл границы для иностранцев и не выпускает местных жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Иностранные туристы не смогут попасть на остров Бали до конца 2020 года. Курорт в Индонезии закрыли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Правительство по-прежнему запрещает своим гражданам выезжать за границу по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с политикой мы также не можем открыть въезд для иностранных путешественников до конца 2020 года», — сообщает агентство RNS со ссылкой на губернатора Бали Вайана Костера. По его словам, принимать туристов пока небезопасно. При этом Костер добавил, что правительство Бали не должно потерпеть неудачу, пытаясь восстановить туризм, поскольку это плохо скажется на имидже Индонезии.

Россия приостановила международное сообщение и закрыла границы из-за пандемии коронавируса 27 марта. Частичное возобновление полетов началось 1 августа — тогда открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. С 1 сентября Россия может открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Также рассматривается возможность возобновления перелетов во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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