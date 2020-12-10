10 декабря 2020

Челябинский олигарх Аристов передал свой бизнес дочери и зятю. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главными активами Александра Аристова (слева) теперь управляет его зять Александр Кретов (справа) Фото: Кондрат Александров © URA.RU
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Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

В налоговой инспекции зарегистрировали группу компаний «Ариант», директором которой стал Александр Кретов, зять челябинского бизнесмена Александра Аристова. Фирма принадлежит самому Кретову и его жене, Елене Кретовой.

Офис компании расположен в Челябинске, на улице Блюхера. Ранее в пресс-службе ГК «Ариант», уже заявляли URA.RU, что идет процесс создания и регистрации фирмы в ФНС.

Ранее «Ариант» и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) входили в холдинг, который принадлежал Александру Аристову и Юрию Антипову. В мае 2020 года стороны начали раздел активов. Антипову достались ЧЭМК и подразделения, специализирующиеся на металлургии. Аристову отошел продовольственный дивизион и торгово-сбытовые сети. Руководить предприятиями Аристова стал его зять Кретов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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