В налоговой инспекции зарегистрировали группу компаний «Ариант», директором которой стал Александр Кретов, зять челябинского бизнесмена Александра Аристова. Фирма принадлежит самому Кретову и его жене, Елене Кретовой.
Офис компании расположен в Челябинске, на улице Блюхера. Ранее в пресс-службе ГК «Ариант», уже заявляли URA.RU, что идет процесс создания и регистрации фирмы в ФНС.
Ранее «Ариант» и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) входили в холдинг, который принадлежал Александру Аристову и Юрию Антипову. В мае 2020 года стороны начали раздел активов. Антипову достались ЧЭМК и подразделения, специализирующиеся на металлургии. Аристову отошел продовольственный дивизион и торгово-сбытовые сети. Руководить предприятиями Аристова стал его зять Кретов.
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