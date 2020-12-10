Челябинскому рыбаку выписали протокол за вылов окуня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинскому рыбаку выписали протокол об административном правонарушении после того, как он похвастался своим уловом на страничке группы «ВКонтакте». Об этом URA.RU рассказал рыбак-любитель Владимир Вересов.

«18 ноября я собрался на озеро Урефты. Летом я туда не езжу, так как там разводят карпов и карасей, они считаются аквакультурой. Поэтому я поехал поздней осенью на окуня. На озере по громкой связи всех рыбаков выгнали домой, я ничего не поймал и уехал», — уточнил URA.RU Вересов.

По словам Вересова, на следующий день он решил пообщаться в профильной рыбацкой группе «Урал рыба» во «ВКонтакте», где в шутку похвастался, что поймал 12 килограммов окуня. Через неделю к нему домой пришли сотрудники полиции. «Мне показали распечатку моей страницы в „ВК“ и оформили протокол за незаконный вылов рыбы. С меня взяли объяснение за то, что я якобы нарушил статью 8.37 КоАП, так как окунь на этом озере является аквакультурой», — заявил URA.RU рыбак.

Вересов обратился к председателю рабочей группы комитета по рыболовству и рыбоводству общественной палаты Челябинской области Михаилу Акатьеву за помощью. «В 2018 году окуня внесли в перечень видов рыб, которых разрешено разводить предпринимателям. В 2019 году ООО „ЮРПартнер“ выпустило в озеро Урефты 800 окуней, пойманных на озере Агашкуль, выдав это за зарыбление. Но, согласно 148 ФЗ об аквакультуре, рыба, взятая из естественного водоема и появившаяся на свет естественным путем, аквакультурой считаться не может», — отметил URA.RU Акатьев.

Акатьев добавил, что по данному факту челябинским отделом Росрыболовства проводится проверка. Два дня назад челябинские рыбаки-любители начали монтировать обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть им возможность бесплатно рыбачить на всех озерах.