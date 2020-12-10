Тюменская «карта сопротивления» держится в строгой тайне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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В Тюмени появилась своя карта «сопротивления» ресторанов и баров, чьи руководители несогласны с карантинными требованиями, запрещающими заведениям общепита принимать гостей с 23:00 до 6:00. Об этом URA.RU стало известно из собственных источников. Ранее рестораторы Санкт-Петербурга выступили с протестом против запрета работать в Новый год и создали так называемую «карту сопротивления» заведений, игнорирующих требования карантина.

«В Тюмени тоже создали такую же карту, как в Санкт-Петербурге. Но после событий, которые произошли в заведениях, включенных в этот список, тюменскую карту сопротивления решили держать в строгой тайне. Она работает только для своих. В Питере после того, как она стала достоянием общественности, начались задержания в кафе и ресторанах. Тюменцы попасть в такую же историю не хотят», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В региональной Ассоциации гостеприимства URA.RU ответили, что карты сопротивления баров в Тюмени не существует. Там отметили, что в Санкт-Петербурге она появилась, возможно, из-за того, что заведениям общепита запретили работать с 30 декабря по 10 января, а в Тюмени режим повышенной готовности подразумевает ограничения на работу с посетителями с 23:00 до 6:00. В остальные часы кафе и бары могут работать в привычном формате.

Ранее агентство писало о том, что тюменские бары и рестораны отказались соблюдать требования режима повышенной готовности о запрете на прием гостей с 23:00 до 6:00. Некоторые заведения в новогоднюю ночь планируют устроить закрытые вечеринки.