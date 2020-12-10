Дело соратников бывшего губернатора Юревича дошло до суда

Дело Вадима Белоусова поступило в Мосгорсуд Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

В Московский городской суд поступили материалы уголовного дела депутата Госдумы Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в 3 млрд рублей. Это следует из базы данных суда.

«Материалы дела поступили 8 декабря. Дата заседания еще не назначена», — пояснили URA.RU в Мосгорсуде. Материалы туда были направлены в сентябре Челябинским областным судом в связи с тем, что преступление, по версии силовиков, было совершено в Москве. Представители обвиняемых отказываются комментировать ход процесса.

По данным следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главный бухгалтер южноуральского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку. Средства в размере более 3 млрд рублей они приняли за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог региона. Сообщникам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

С депутата сняли неприкосновенность, чтобы возможно было провести расследование. Юревич был объявлен в международный розыск и сейчас, предположительно, находится в Лондоне. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.