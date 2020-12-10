10 декабря 2020

Свердловский губернатор пояснил, стоит ли выпивать в пандемию

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Зубков и Куйвашев Соглашение по развитию рынка газомоторного топлива. Екатеринбург, куйвашев евгений, бокал с вином
Куйвашев рекомендовал воздержаться от употребления алкоголя Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев включился в дискуссию об употреблении алкоголя во время пандемии коронавируса. Подписчик спросил его в Instagram, можно ли пить спиртное, уточнив, что этот вопрос широко обсуждается в обществе.

«Пить в принципе лучше не стоит. Возможно, вы говорите о рекомендациях, которые назывались в СМИ и касались ограничений в употреблении спиртного для тех, кто делает прививку. Здесь, мне кажется, подход общий — как и с любыми прививками. Когда вам вводят вакцину, организм в той или иной степени испытывает дополнительную нагрузку. И усугублять этот эффект еще и алкоголем по меньшей мере неразумно», — заявил Евгений Куйвашев.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил URA.RU, что после вакцинации от коронавируса употребление алкоголя не запрещено. «Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для „Спутника V“, но и для любой другой вакцины», — говорит Гинцбург.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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