Большинство свердловчан не готовы ставить вакцину от коронавируса

55,1% жителей Свердловской области не готовы ставить прививку от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

55,1% жителей Свердловской области не готовы ставить прививку от коронавируса. Такие данные во время опроса получил исследовательская компания НАРИ.

Среди опрошенных свердловчан 28% ответили, что «точно готовы» поставить прививку от коронавируса. Еще 8,1% опрошенных выбрали вариант ответа: «Скорее готов, чем нет». Не определились со своим отношением 8,5% опрошенных. 17% свердловчан заявили, что «скорее не готовы» ставить прививку, а еще 38,4% категорически против вакцинации.

Число противников прививки от коронавируса в Свердловской области оказалось выше, чем в среднем по стране. Сторонников вакцинации в России, согласно опросу — 44,4%, противников — 42,9%.

Исследование проводилось по телефону. В нем поучаствовали 2500 человек из семи регионов страны — Москвы, Владимирской, Свердловской и Курганской областей, Краснодарского и Приморского края, а также Республики Коми. Также выяснилось, что большинство россиян ситуацию, сложившуюся из-за коронавируса в регионах, считают тяжелой. Чуть меньше половины признаются, что на их решение могут повлиять мнение президента России, патриарха и звезд.