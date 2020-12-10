Рестораны ХМАО нарушат карантин в новогодние праздники

Рестораны и кафе готовы рискнуть, чтобы вернуть потерянную прибыль Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Часть кафе и ресторанов ХМАО в новогодние праздники будет работать и после 23:00, буквально до последнего клиента. Так предприниматели попытаются вернуть часть потерянной ими за время эпидемии коронавируса прибыли. О планах бизнесменов URA.RU рассказал владелец нескольких заведений общепита из Нижневартовска.

«Люди хотят отдыхать, отмечать, а дома сидеть всем надоело. Будем работать после 23:00 на свой страх и риск, причем об этих рисках мы предупреждаем и гостей. Все будут свои, постоянные клиенты, каждый сам отвечает за собственное здоровье», — добавил бизнесмен.

Власти ХМАО не стали полностью закрывать кафе и рестораны с 30 декабря по 10 января, как это сделали в Санкт-Петербурге, ограничившись действующим запретом — работать можно лишь до 11 вечера. Владельцы заведений, кто нарушит эту норму, рискуют получить крупный штраф. В полиции ХМАО уже заявили, что на время новогодних праздников силовики переходят на усиленный режим, участятся и проверки увеселительных заведений. По словам владелицы двух ресторанов в Нижневартовске Ольги Амирхановой, ситуация, при которой часть заведений работает по закону, а другая нет — несправедлива. «Нас еще ни разу не проверяла полиция, работаем ли мы после 23:00, но знаю, что некоторые клубы этим грешат. Это не честно получается, ведь они забирают у нас клиентов», — считает бизнесмен. Источник агентства в региональной ТПП заявил, что там знакомы с планами отдельных заведений на работу после 23:00, но реальных рычагов влияния на решения бизнеса у них нет.

Ранее URA.RU писало, что ресторанам в ХМАО грозит разорение из-за коронавирусных запретов. С введением запретов на ночную работу, заведения потеряли до 60% выручки.