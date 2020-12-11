В Кремле раскрыли, почему Путин ошибся, говоря о деле Сафронова

Дело журналиста Сафронова является не приоритетным вопросом для Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Президент РФ Владимир Путин ошибся, говоря о деле журналиста Ивана Сафронова, потому что для главы государства это не приоритетный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Ранее на заседании Совета по правам человека Путин заявил, что обвинения в адрес журналиста относятся ко времени его работы советником главы «Роскосмоса». Однако следствие инкриминирует Сафронову госизмену за три года до устройства в «Роскосмос» — в 2017 году.

«Очевидно, что для президента это не приоритетный вопрос. Он просто не может контролировать и быть информирован о деталях каждого судебного дела или следствия. Так же и дело Сафронова не является главным делом в повестке президента, — сказал Песков. — Да, президенту докладывали об этом деле, и президенту докладывалось, что следствие не может касаться только одного года жизни человека, он обвиняется в госизмене». При этом в Кремле допустили, что к большой пресс-конференции глава государства запросит новую информацию по этому делу, уточняет Life .

В разговоре с URA.RU адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что Путину могли внушить, что Сафронова обвиняют не за журналистскую деятельность. По словам Павлова, Путин запутался в информации, которую доносили до него спецслужбы.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. Вечером того же дня его поместили под стражу. Следствие считает, что в 2012 году он сотрудничал со спецслужбами Чехии и передавал им тайны государственной важности. В ноябре бывшему журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене, продлили арест на три месяца.