У здания ФСБ в российском регионе произошел теракт

В Карачаево-Черкесской автономной области прогремел взрыв у здания регионального управления ФСБ. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкессии произошел взрыв», — цитирует «Интерфакс» источника. По предварительной информации ранены два человека. После произошедшего смертник, подъехавший к зданию, взорвал еще одну бомбу.
Проект Baza сообщает, что в результате теракта пострадали шесть силовиков. Их госпитализировали.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подростка, готовившего взрыв в одном из учебных заведений города. Правоохранители завели на него уголовное дело.
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