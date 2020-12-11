У здания ФСБ в российском регионе произошел теракт

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , фсб россии, шеврон фсб
У здания ФСБ в Карачаево-Черкессии при взрыве ранены два человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карачаево-Черкесской автономной области прогремел взрыв у здания регионального управления ФСБ. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкессии произошел взрыв», — цитирует «Интерфакс» источника. По предварительной информации ранены два человека. После произошедшего смертник, подъехавший к зданию, взорвал еще одну бомбу.

Проект Baza сообщает, что в результате теракта пострадали шесть силовиков. Их госпитализировали.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подростка, готовившего взрыв в одном из учебных заведений города. Правоохранители завели на него уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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