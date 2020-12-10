В Челябинской области пьяная мать сбежала от умирающего младенца

Ребенок неделю умирал в реанимации Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU

Пьяная мать, убившая в Челябинской области полугодовалую дочь, сбежала от ребенка, когда он был при смерти в больнице. После этого она ударила ножом случайного собутыльника. Подробности трагедии в семье из Магнитогорска раскрыли 11 декабря в программе «Мужское и женское».

«4 декабря Диана приехала в Магнитогорск, чтобы купить комнату на материнский капитал. Она оставила двух своих детей со мной и уехала на сделку, вернулась уже пьяная. Ночью, когда все уже спали, заплакала ее голодная дочь. Диана еле проснулась и швырнула ее о деревянный косяк двери», — рассказала на программе родная сестра убийцы. Ребенка сильно били не впервые: впоследствии врачи обнаружат у полугодовалой девочки не только тяжелые травмы головы, сломанные руки, ноги и позвоночник, но и старые травмы.

Трезвая тетя девочки вызвала скорую помощь, но поехать в больницу не смогла, у нее дома остались бы четверо детей. С дочерью поехала пьяная мать, но из больницы она сбежала. По словам сестры, в тот же день она ударила ножом в живот случайного собутыльника за попытку изнасилования.

На программе нашли отца малышки, накануне он выгнал жену с детьми за ее пристрастие к алкоголю и за то, что та пожаловалась участковому полицейскому, что у них дома якобы есть незарегистрированное охотничье ружье. По словам сестры, единственное, что интересовало мужчину после известия о трагедии, выдадут ли им маткапитал на второго ребенка, если он умрет. Девочка через неделю скончалась в реанимации больницы Магнитогорска. Комнату на марткапитал семья купить не успела.

Как уточнили URA.RU следственном управлении СКР по Челябинской области, в данный момент по факту смерти проводится экспертиза. Сейчас женщине предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на совершение убийства), она находится под стражей. «После получения заключения экспертов будет решаться вопрос о переквалификации дела на другую статью», — заявили в ведомстве.